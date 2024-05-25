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25 мая, 00:55

Конгрессмен призвал снести дипломатический барьер между Россией и США

Конгрессмен Масси: Возобновление контактов с Россией пошло бы США лишь на пользу

Разорванные на фоне украинского конфликта российско-американские контакты на высшем уровне должны быть возобновлены, считает конгрессмен от штата Кентукки Томас Масси. По словам республиканца, отсутствие диалога между крупнейшими державами нельзя считать правильным.

"Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", — поделился с РИА "Новости" член нижней палаты Конгресса США.

Песков: Для результативных контактов России и США по осуждённым нужна тишина
Песков: Для результативных контактов России и США по осуждённым нужна тишина

А тем временем в США всё чаще звучат призывы легализовать использование Украиной американского оружия для ударов по России. Конгрессмены даже составили карту с обширной зоной поражения территории РФ дальнобойными ракетами.

Обложка ©

Flickr / Ian Hutchinson

Илья Пушкарев
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