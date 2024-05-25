Конгрессмен призвал снести дипломатический барьер между Россией и США

Разорванные на фоне украинского конфликта российско-американские контакты на высшем уровне должны быть возобновлены, считает конгрессмен от штата Кентукки Томас Масси. По словам республиканца, отсутствие диалога между крупнейшими державами нельзя считать правильным.

"Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях", — поделился с РИА "Новости" член нижней палаты Конгресса США.