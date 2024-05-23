Песков: Для результативных контактов России и США по осуждённым нужна тишина

Москва и Вашингтон должны обсуждать вопрос осуждённых граждан в тотальной тишине, в ином случае результата достичь просто не получится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осуждённых, то здесь можно сказать, как мы неоднократно повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине абсолютно дискретно", — указал он журналистам.