Песков: Для результативных контактов России и США по осуждённым нужна тишина
Москва и Вашингтон должны обсуждать вопрос осуждённых граждан в тотальной тишине, в ином случае результата достичь просто не получится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении и осуждённых, то здесь можно сказать, как мы неоднократно повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине абсолютно дискретно", — указал он журналистам.
Как сообщал Life.ru ранее, в апреле посол России в США Анатолий Антонов заявлял о готовности Москвы рассмотреть предложения Соединённых Штатов по вопросу обмена заключёнными и дать разумный ответ. Дипломат сказал об этом после того, как посетил россиянина Романа Селезнёва, отбывающего 27-летний срок в тюрьме города Батнер. Также в МИД сообщали о переговорах по обмену обвинённого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и гражданина Штатов Пола Уилана. Кстати, сегодня Песков прокомментировал слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о возможности добиться освобождения Гершковича. Он уточнил, что президент России Владимир Путин не контактирует по этому вопросу с экс-главой Белого дома.
Напомним, журналиста задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. В США уверены в том, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и Уилана, осуждённых за шпионаж. Однако Путин поставил точку в этом вопросе, заявив, что это совсем не так.
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