"Россия не свернёт": Посол решительно пресёк попытку Вашингтона запугать Москву
Посол в Вашингтоне Антонов: Торговое эмбарго США не сломит российскую экономику
Тотальное торговое эмбарго, которым советник президента США Далип Сингх пригрозил Москве, не сможет оказать пагубного влияния на процветающую российскую экономику. Так на недружественную выходку Белого дома отреагировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам дипломата, Соединённые Штаты де-факто лишь разжигают конфликтный потенциал в мировой коммерции, провоцируя Россию на ответные шаги. Страдают от этого не только отношения двух государств, но и мировые корпорации крупного, среднего и малого уровня.
"Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с её принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал", — заявил Антонов, подчеркнув, что от рестрикций больше проигрывают сами США и их сателлиты.
Вашингтон допустил введение тотального эмбарго в отношении России лишь в том случае, если страна трансформирует экономику под военные нужды. А пока этого не случилось, США и их союзники по G7 продолжат вводить против РФ санкции.