"Россия не свернёт": Посол решительно пресёк попытку Вашингтона запугать Москву

Тотальное торговое эмбарго, которым советник президента США Далип Сингх пригрозил Москве, не сможет оказать пагубного влияния на процветающую российскую экономику. Так на недружественную выходку Белого дома отреагировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, Соединённые Штаты де-факто лишь разжигают конфликтный потенциал в мировой коммерции, провоцируя Россию на ответные шаги. Страдают от этого не только отношения двух государств, но и мировые корпорации крупного, среднего и малого уровня.