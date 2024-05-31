В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС

Данные Всемирной организации здравоохранения по заболеваемости корью в России и Европе вызывают сомнения. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее ВОЗ сообщала, что по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года Россия заняла третье место. За прошедший год медики зафиксировали 18 977 случаев заболевания. Наибольшее количество заболевших в феврале — 2626 человек. На первом месте по числу заразившихся идёт Казахстан, на втором — Азербайджан.

"Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире продолжается рост заболеваемости корью, по данным ведомства, на середину апреля зарегистрировано 120,3 тысячи случаев, из них 47% — в европейском регионе, а за последние полгода наибольшее число заболевших зафиксировано в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Ираке, Йемене и Буркина-Фасо, сообщили в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости в Европе происходит из-за мигрантов, приехавших из стран, в которых наблюдаются проблемы с вакцинацией.

"Вызывают сомнения публикуемые данные об инфекционной заболеваемости, в том числе корью, в странах ЕС. Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты, поскольку на протяжении последних десятилетий в стране отмечались системные проблемы с вакцинацией населения против всех управляемых инфекций, включая корь", — отметили в пресс-службе ведомства.

В России же существует система индивидуального учёта и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него. Соответствующие мероприятия организуются по каждому первому случаю заболевания и при необходимости учебный процесс переводится в дистанционный режим, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.