Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 06:41

Керченская паромная переправа приостановила работу до особого распоряжения

Паром, действующий на переправе в Керчи. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Паром, действующий на переправе в Керчи. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Керченская паромная переправа в Крыму, связывающая регион с Краснодарским краем, приостановила работу до особого распоряжения. Об этом журналистам рассказали в диспетчерской службе переправы.

"Переправа временно не работает до особого распоряжения", — сказал собеседник ТАСС.

Помог беспилотник США: Обломки сбитых ракет ВСУ повредили два парома в Керчи
Помог беспилотник США: Обломки сбитых ракет ВСУ повредили два парома в Керчи

Ранее, 27 мая, временно останавливали автомобильное движение по Крымскому мосту. Через некоторое время его возобновили. Причины не указывались.

В СБУ пообещали "много сюрпризов", вновь угрожая взорвать Крымский мост
В СБУ пообещали "много сюрпризов", вновь угрожая взорвать Крымский мост
Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров