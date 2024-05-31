Керченская паромная переправа приостановила работу до особого распоряжения
Паром, действующий на переправе в Керчи. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Керченская паромная переправа в Крыму, связывающая регион с Краснодарским краем, приостановила работу до особого распоряжения. Об этом журналистам рассказали в диспетчерской службе переправы.
"Переправа временно не работает до особого распоряжения", — сказал собеседник ТАСС.
Ранее, 27 мая, временно останавливали автомобильное движение по Крымскому мосту. Через некоторое время его возобновили. Причины не указывались.