В Индии люди массово умирают от аномальной жары
Не менее 20 человек за сутки погибли в Индии из-за экстремальной жары
В Индии люди умирают от аномальной жары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SNEHIT PHOTO
За прошедшие сутки в Индии погибли по меньшей мере 20 человек от экстремальной жары. С таким заявлением выступает телеканал India TV Hindi.
Наибольшее число жертв фиксируют в восточном штате Одиша. Всего там погибло 10 человек, восемь из них скончались ещё до прибытия в больницу. В штате Джаркханд, что по соседству, от жары умерло ещё четыре человека, трое из которых в больнице. В западном штате Раджастан зафиксировали пять жертв. Медики считают, что все смерти наступают от перегрева. Однако из-за установленного протокола эти смерти нельзя считать результатом теплового удара, так как от жары переходят в активную фазу и хронические болезни.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии температурные показатели бьют рекорды, в столице страны воздух прогрелся до 49,9 градуса. Для страны последние месяцы выдались рекордными по температурным показателям. С начала марта в Индии скончались десятки человек от последствий жаркой погоды и, кроме того, зафиксировано 16 тысяч случаев теплового удара.