В Индии люди массово умирают от аномальной жары

Наибольшее число жертв фиксируют в восточном штате Одиша. Всего там погибло 10 человек, восемь из них скончались ещё до прибытия в больницу. В штате Джаркханд, что по соседству, от жары умерло ещё четыре человека, трое из которых в больнице. В западном штате Раджастан зафиксировали пять жертв. Медики считают, что все смерти наступают от перегрева. Однако из-за установленного протокола эти смерти нельзя считать результатом теплового удара, так как от жары переходят в активную фазу и хронические болезни.