В Нидерландах требуют объяснений из-за выступления Урганта и Познера
В парламенте Нидерландов возмутились выступлением Урганта и Познера в Амстердаме
Иван Ургант и Владимир Познер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / urgantcom / ТАСС / Софья Сандурская
В Палате представителей Нидерландов потребовали объяснений после выступления шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Соответствующий запрос министру иностранных дел Ханке Брюинсу Слоту направили парламентарии от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс. Они назвали россиян "пропагандистами".
"Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?" — спросили они.
Ранее жители Риги, видимо, разбили мечты беглого актёра Артура Смольянинова о карьере рок-звезды. Он собрал коллектив и решил выступить в столице Латвии, но смог собрать лишь треть и без того небольшого зала. Более того, прямо посреди выступления часть публики просто ушла.