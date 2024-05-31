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Регион
31 мая, 07:36
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В Нидерландах требуют объяснений из-за выступления Урганта и Познера

В парламенте Нидерландов возмутились выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

Иван Ургант и Владимир Познер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / urgantcom / ТАСС / Софья Сандурская

Иван Ургант и Владимир Познер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / urgantcom / ТАСС / Софья Сандурская

В Палате представителей Нидерландов потребовали объяснений после выступления шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Соответствующий запрос министру иностранных дел Ханке Брюинсу Слоту направили парламентарии от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс. Они назвали россиян "пропагандистами".

"Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?" — спросили они.

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Ранее жители Риги, видимо, разбили мечты беглого актёра Артура Смольянинова о карьере рок-звезды. Он собрал коллектив и решил выступить в столице Латвии, но смог собрать лишь треть и без того небольшого зала. Более того, прямо посреди выступления часть публики просто ушла.

Матвей Константинов
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