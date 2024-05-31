В Нидерландах требуют объяснений из-за выступления Урганта и Познера

В Палате представителей Нидерландов потребовали объяснений после выступления шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Theater Amsterdam. Соответствующий запрос министру иностранных дел Ханке Брюинсу Слоту направили парламентарии от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс. Они назвали россиян "пропагандистами".

"Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?" — спросили они.