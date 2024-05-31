Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне
Володин: В июне вступит в силу закон о предоставлении участникам СВО автомобилей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин
В июне в России вступает в силу ряд законов, один из них касается материальной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Подробнее о новых нормах российского законодательства рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Участники специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации", — написал он в телеграм-канале Госдумы.
Кроме того, в силу вступает закон, который позволит защитить пенсии детей-инвалидов и недееспособных граждан от списания при взыскании задолженностей с их родственников. Теперь пенсия таких лиц включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Также в России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг. Володин пояснил, что штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года. По его словам, организациям проще заплатить штрафы, чем изменить ситуацию.
Уже с июня в России вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений (трёх и более) небольшой или средней тяжести. Таким лицам будет грозить срок до восьми лет тюрьмы, уточнил спикер Госдумы.
А ранее Life.ru рассказывал, что Госдума РФ продлила выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки до 2030 года. Продление этой меры позволит повысить уровень доступности жилья для семей с большим количеством детей.