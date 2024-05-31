Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июне

В июне в России вступает в силу ряд законов, один из них касается материальной поддержки участников специальной военной операции (СВО). Подробнее о новых нормах российского законодательства рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Участники специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации", — написал он в телеграм-канале Госдумы.

Кроме того, в силу вступает закон, который позволит защитить пенсии детей-инвалидов и недееспособных граждан от списания при взыскании задолженностей с их родственников. Теперь пенсия таких лиц включена в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Также в России ужесточат наказание для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг. Володин пояснил, что штрафы за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой не пересматривались с 2007 года. По его словам, организациям проще заплатить штрафы, чем изменить ситуацию.

Уже с июня в России вводится уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений (трёх и более) небольшой или средней тяжести. Таким лицам будет грозить срок до восьми лет тюрьмы, уточнил спикер Госдумы.