Белоусов заявил, что военно-политическая обстановка в ОДКБ требует внимания

Военно-политическая обстановка в Организации Договора о коллективной безопасности остаётся сложной и требует пристального внимания. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остаётся сложной и требует нашего пристального внимания", — сказал он.

По словам главы военного ведомства, наиболее напряжённая обстановка сложилась на восточноевропейском фланге и она оказывает существенное влияние на всех членов ОДКБ. Министр связал это с наращиванием в регионе боевого потенциала НАТО. Так, альянс повышает боеготовность, увеличивает численность коалиционных вооружённых сил, совершенствует свою инфраструктуру и активизирует разведывательные действия. А с февраля по май 2024 года блок провёл серию масштабных учений Steadfast Defender.

Белоусов отметил, что основное негативное влияние оказывает деятельность США и союзников. По его словам, Вашингтон и его партнёры ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности, провоцируя кризисы, поддерживая террористов, применяя санкции, угрозы и шантаж.