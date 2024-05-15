Белоусов провёл первые международные телефонные переговоры в качестве главы Минобороны
Новый глава Минобороны РФ Белоусов созвонился с коллегой из Белоруссии Хрениным
Андрей Белоусов провёл первые телефонные переговоры в качестве министра обороны России с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба Минобороны (МО) РФ.
"В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность", — говорится в сообщении ведомства.
Также Белоусов и Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Минска по линии министерств обороны. В пресс-службе МО Белоруссии также сообщили, что российский министр подчеркнул особые отношения между вооружёнными силами двух стран.
Напомним, накануне вечером был утверждён новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. А днём, ещё находясь в статусе кандидата, он выступил в Совете Федерации, где заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ. Эксперт разобрал основные тезисы выступления Белоусова, отметив, что тот сможет сбалансировать потребности СВО и российской экономики. Сегодня президент РФ Владимир Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов.
ТАСС / Гавриил Григоров , Вадим Савицкий