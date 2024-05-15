Белоусов провёл первые международные телефонные переговоры в качестве главы Минобороны

Андрей Белоусов провёл первые телефонные переговоры в качестве министра обороны России с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба Минобороны (МО) РФ.

"В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность", — говорится в сообщении ведомства.

Также Белоусов и Хренин обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества Москвы и Минска по линии министерств обороны. В пресс-службе МО Белоруссии также сообщили, что российский министр подчеркнул особые отношения между вооружёнными силами двух стран.