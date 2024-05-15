"Настоящий патриот": Крестивший Белоусова священник откровенно рассказал о новом министре обороны

"Когда он покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником — это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками", — приводит слова священнослужителя РИА "Новости".