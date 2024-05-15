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15 мая, 09:19

"Настоящий патриот": Крестивший Белоусова священник откровенно рассказал о новом министре обороны

Крестивший Белоусова священник Царевский назвал его настоящим патриотом

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Новый министр обороны Андрей Белоусов — настоящий патриот и честный человек. Об этом заявил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково (Новая Москва) протоиерей Леонид Царевский, крестивший главу ведомства.

"Когда он покрестился, был просто одним из госслужащих. Потом иногда приезжал в гости, помогал в алтаре, исполнял некоторые обязанности алтарника. Служил алтарником — это громко сказано. Он уже несколько лет не был у нас. Мы по СМС поздравляем друг друга с праздниками", — приводит слова священнослужителя РИА "Новости".

Протоиерей добавил, что Белоусов — очень хороший, честный человек и настоящий патриот, а также глубокий учёный-экономист.

Андрей Белоусов крестился в возрасте 47 лет, следует из приходской газеты общины храма Казанской иконы Божией Матери в Пучкове.

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Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ, где должность министра обороны занял Андрей Белоусов. А днём, ещё находясь в статусе кандидата, он выступил в Совете Федерации, где заявил, что готов отдать жизнь ради решения задач на посту главы МО РФ. Эксперт разобрал основные тезисы выступления Белоусова, отметив, что тот сможет сбалансировать потребности СВО и экономики РФ.

Никита Никонов
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