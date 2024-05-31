Белоусов: Запад передал Киеву свыше $278 миллиардов на затягивание конфликта
С 2022 года страны Запада передали Украине помощь на сумму более 278 миллиардов долларов на затягивание вооружённого конфликта. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"Делается всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более $278 миллиардов", — подчеркнул он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
Белоусов дополнил, что страны Запада экстренно накачивают Киев оружием, передают разведданные, а также готовят украинских солдат и вербуют иностранных наёмников.
А ранее в МИД РФ заявили, что поставляемое Западом Киеву оружие продаётся на чёрном рынке. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, на этом наживаются не только украинские чиновники, но и преступные синдикаты, и власти Запада.
Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi