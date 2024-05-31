Белоусов: Запад передал Киеву свыше $278 миллиардов на затягивание конфликта

С 2022 года страны Запада передали Украине помощь на сумму более 278 миллиардов долларов на затягивание вооружённого конфликта. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Делается всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более $278 миллиардов", — подчеркнул он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Белоусов дополнил, что страны Запада экстренно накачивают Киев оружием, передают разведданные, а также готовят украинских солдат и вербуют иностранных наёмников.