Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 08:10
6598

Белоусов: Запад передал Киеву свыше $278 миллиардов на затягивание конфликта

С 2022 года страны Запада передали Украине помощь на сумму более 278 миллиардов долларов на затягивание вооружённого конфликта. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Делается всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более $278 миллиардов", — подчеркнул он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

Белоусов дополнил, что страны Запада экстренно накачивают Киев оружием, передают разведданные, а также готовят украинских солдат и вербуют иностранных наёмников.

Сийярто заявил, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв
Сийярто заявил, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв

А ранее в МИД РФ заявили, что поставляемое Западом Киеву оружие продаётся на чёрном рынке. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, на этом наживаются не только украинские чиновники, но и преступные синдикаты, и власти Запада.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров