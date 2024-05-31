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31 мая, 08:45

Вода в Москве-реке стала теплее Чёрного моря на курортах в Сочи

Синоптик Тишковец: Вода в Москве-реке прогрелась до плюс 21 градуса

Горожане в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Горожане в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Температура воды в Москве-реке поднялась выше, чем в Чёрном море на курортах в Сочи. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Поверхностный слой воды прогрелся до 21 градуса на Москве-реке у Звенигорода", — написал синоптик в телеграм-канале.

По его словам, вода стала даже чуть теплее, чем на сочинских курортах. В это время температура воды там достигает плюс 20 градусов.

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А ранее Тишковец сообщил, что воздух в Москве впервые в 2024 году прогрелся до 30 градусов. При этом, несмотря на жару, 31 мая в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Дарья Нарыкова
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