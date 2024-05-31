Вода в Москве-реке стала теплее Чёрного моря на курортах в Сочи

Температура воды в Москве-реке поднялась выше, чем в Чёрном море на курортах в Сочи. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Поверхностный слой воды прогрелся до 21 градуса на Москве-реке у Звенигорода", — написал синоптик в телеграм-канале.

По его словам, вода стала даже чуть теплее, чем на сочинских курортах. В это время температура воды там достигает плюс 20 градусов.