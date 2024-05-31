Российские школьники смогут пройти стажировку в VK по пяти направлениям

Российские школьники смогут пройти оплачиваемую стажировку в VK по пяти направлениям. Эта и другие активности входят в число образовательных и развлекательных инициатив, приуроченных ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Социальная сеть запускает такую программу впервые, участники смогут приобщиться к машинному обучению, фронтенд- и бэкенд-разработке, а также ручному и автоматизированному тестированию. Под руководством опытных наставников школьники решат реальные задачи в командах сервисов и продуктов VK. Например, они построят модели для "VK Рекламы", разработают веб-интерфейс сервиса интерактивных презентаций, протестируют B2B- и видеосервисы.

Также ребята освоят инструменты планирования и навыки деловой коммуникации, а по итогам стажировки для них проведут консультации по карьерному развитию. Программа ориентирована на школьников старше 14 лет и продлится два месяца. Для участия достаточно до 13 июня подать заявку и пройти отбор.

Подготовила социальная сеть и другие активности — например, онлайн-марафон по киберграмотности. Он пройдёт с 31 мая по 9 июня в сообществе "Безопасность". Школьники усвоят правила кибергигиены, а закрепить знания помогут тематические лекции, клипы, памятки, комиксы и задания в мини-приложении "Другое дело".

Кроме того, 1 и 2 июня на фестивале "Движения первых", главной площадкой которого выбрана выставка-форум "Россия" в Москве, будет работать открытое летнее пространство VK. Его гости смогут познакомиться с сервисами компании, сделанными специально для школьников, — "Сферумом" и "Учи.ру".

Например, в зоне "Сферума" ребят научат рисовать стикеры. Также они смогут принять участие в танцевальном флешмобе, музыкальных мастер-классах и получить подарки. Также на площадках фестиваля по всей стране проведут несколько онлайн-активностей, в которых примут участие популярные блогеры.

Другое праздничное мероприятие — конкурс от тревел-блогеров Натальи Богдановой, Александра Михайленко и Ксении Прохоровой. Для участия необходимо опубликовать рисунок или письмо своего ребёнка о поездке мечты. Подарком станет сертификат на семейное путешествие, имена шести победителей объявят 16 июня.