"Утонул на глазах": Подруга рэпера Ian Hopeless рассказала Life.ru, как отчаянно пыталась его спасти

Рэпер Ian Hopeless (Айаан Никифоров), утонувший в Подмосковье, не смог удержаться на плаву из-за холодных ключей, бьющих на дне реки. Об этом, а также о других подробностях трагедии Life.ru рассказала его подруга София. По словам 23-летней девушки, за день до смерти у неё был день рождения и компания решила отметить праздник на речке.

Последнее фото рэпера Ian Hopeless. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darkmacaw

В воду окунулись сам артист, а также София и её собака. Ещё одна подруга осталась на берегу. Доплыв до середины, девушка почувствовала усталость и предложила рэперу развернуться, но тот отказался. Вскоре он начал тонуть, и девушка пыталась его вытащить из воды.

"Я даже не знала, что есть такая вещь, как судорога. Мы уже дальше середины отплыли <...> и он говорит: "Помоги мне, я тону". Я к нему подплываю, пытаюсь со спины [взять], но он уже сам не в себе был, начал меня под воду загонять. Я пыталась вместе с собакой <...> поддерживать его <...> Я сама выбивалась из сил, еле на плаву держалась <...> Он утонул у меня на глазах", — продолжила собеседница.

Спасти парня пыталась помочь и собака. Сама София звала на помощь проплывавших неподалёку девушек, но они, видимо, не поняли, что именно происходит. По словам подруги рэпера, он не был подготовлен и редко плавал. Более того, выяснилось, что в Клязьме "каждый день" тонут люди и спасатели, прибывшие на место, достали из неё ещё несколько утопленников.