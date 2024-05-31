"Прямого мотива не вижу": Звёздный адвокат раскрыл, зачем Джигурда собрался на СВО
Адвокат Алёшкин: Джигурда собирается на СВО из-за нереализованности в карьере
Никита Джигурда. Обложка © Telegram / dzhigurda27
Звёздный адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал желание актёра и шоумена Никиты Джигурды отправиться на службу в зону спецоперации (СВО), где уже находятся бизнесмен Алексей Блиновский и экс-адвокат Эльман Пашаев. Как считает юрист, на этот шаг эпатажного артиста могли подтолкнуть творческие проблемы и нереализованность в карьере.
"Там (в зоне СВО. — Прим. Life.ru) много у него друзей, прямого мотива для участия не вижу. Мне кажется, плывёт по течению, может быть, есть творческие проблемы и нет реализованности на сцене и в кино", — отметил Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам адвоката, Блиновского могли развести, пообещав, что его супругу, которая задолжала налоговой более миллиарда рублей, выпустят из СИЗО. Что касается Пашаева, то для него участие в СВО — это бизнес, считает Алёшкин.
Ранее стало известно, что 63-летний Джигурда собрался на СВО. По данным СМИ, актёр выбрал подразделение, в котором уже служат Алексей Блиновский и экс-адвокат Эльман Пашаев. Официального подтверждения этой информации нет. Шоумен ранее неоднократно бывал на передовой, в частности привозил российским бойцам гуманитарную помощь и выступал перед ними.