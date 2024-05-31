"Прямого мотива не вижу": Звёздный адвокат раскрыл, зачем Джигурда собрался на СВО

Звёздный адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал желание актёра и шоумена Никиты Джигурды отправиться на службу в зону спецоперации (СВО), где уже находятся бизнесмен Алексей Блиновский и экс-адвокат Эльман Пашаев. Как считает юрист, на этот шаг эпатажного артиста могли подтолкнуть творческие проблемы и нереализованность в карьере.

"Там (в зоне СВО. — Прим. Life.ru) много у него друзей, прямого мотива для участия не вижу. Мне кажется, плывёт по течению, может быть, есть творческие проблемы и нет реализованности на сцене и в кино", — отметил Алёшкин в беседе с РИА "ФедералПресс".