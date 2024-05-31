Одноклубника Головина дисквалифицировали на четыре матча за отказ от участия в ЛГБТ*-акции

Одноклубника россиянина Александра Головина — малийского полузащитника "Монако" Мохамеда Камара — дисквалифицировали на четыре матча чемпионата Франции за отказ от участия в акции в поддержку ЛГБТ*. Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

В последнем туре чемпионата страны малиец не участвовал в фотосессии на фоне баннера в поддержку Международного дня борьбы с гомофобией, а логотип акции на своей футболке игрок заклеил белым скотчем. Позже Камара объяснил свой протест религиозными причинами. Однако министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера потребовала наказать футболиста за "неприемлемое" поведение.

"Выслушав футболиста и приняв к сведению его отказ принять участие в акциях по борьбе с гомофобией, комиссия приняла решение наложить на него дисквалификацию на четыре матча", — говорится в сообщении LFP.

По итогам сезона "Монако" занял второе место в чемпионате страны, победителем национального первенства стал "Пари Сен-Жермен".

Ранее стало известно, что в Киеве состоится первый с 2021 года марш ЛГБТ*. По данным украинских СМИ, парад пройдёт 16 июня в метро, а количество его участников будет ограничено до 500 человек из соображений безопасности.