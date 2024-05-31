В Кремле оценили темпы роста российской экономики
Песков заявил о росте российской экономики, несмотря на внешние вызовы
В Кремле положительно оценивают темпы роста российской экономики. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 31 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что существуют "определённые вызовы макро- и микроэкономического плана", но, несмотря на это, экономика растёт.
"Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведётся очень серьёзная работа правительством, экономическим блоком для этого", — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заверил, что все заявленные нацпроекты будут исполнены в полном объёме. По его словам, расходы на эти цели скрупулёзно просчитываются, и на них заранее изыскиваются средства.
Life.ru