В Кремле оценили темпы роста российской экономики

В Кремле положительно оценивают темпы роста российской экономики. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу, 31 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что существуют "определённые вызовы макро- и микроэкономического плана", но, несмотря на это, экономика растёт.

"Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведётся очень серьёзная работа правительством, экономическим блоком для этого", — отметил представитель Кремля.