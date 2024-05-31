Актёр Никоненко разорвал связь с украинскими коллегами, ставшими националистами

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко перестал общаться с некоторыми коллегами по киноцеху после того, как увидел, что те ведут "дела с украинскими националистами". В частности, речь идёт об украинском актёре и режиссёре Юрии Ильенко.

"Вдруг я увидел по телевизору, как он чуть ли не в обнимку стоит с ярым националистом. И говорит про него: это мой друг. А кто его друг? Тягнибок? Самый прожжённый фашист, бандеровец?!" — подчеркнул Никоненко в беседе с aif.ru.

Артист добавил, что никогда не делил людей по национальностям, дружил со многими актёрами из союзных республик. В частности, Никоненко связывала тесная дружба с заслуженным артистом УССР Иваном Миколайчуком, известным по ролям в фильмах "Тени забытых предков" и "Сто лет тому вперёд". Актёр пояснил, что был в шоке, когда увидел, что снял Ильенко про Петра I и "предателя Мазепу". По словам Никоненко, это было за гранью добра и зла.

Собеседник издания указал, что Ильенко, которого сделал популярным режиссёр Сергей Параджанов, стал непримиримым русофобом перед крахом Советского Союза. Он снял фильмы "Лебединое озеро. Зона" и "Белая птица с чёрной отметиной", ставшие своеобразными хитами для украинских националистов. Кроме того, Ильенко "очернил всю русскую историю в аляповатом памфлете о Петре Первом", подчеркнул Никоненко. По его словам, в "Молитве о гетмане Мазепе" россиян называют "москалями", Петра I — содомитом и предателем, а Мазепу — национальным героем.

"Так часто бывает, что ненависть лишает человека таланта и разума", — заключил народный артист РСФСР.