Эльбрус и Арвид Уильям Савитар: В ЗАГС рассказали о самых необычных именах для новорождённых в Москве
ЗАГС: В Москве в 2024 году родились Радость, Мираж, Ангел и Арвид Уильям Савитар
За первые пять месяцев 2024 года в Москве родилось немало детей с необычными именами, о них журналистам рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева. Например, в городе отныне живут по одной девочке с именами Радость, Изумруд, Лиса и Алексея.
"[Также] в столице теперь живут <...> две Петры, четыре Виталии, Лавина, Искра, Дания, Лета, Огнива, Весна, Орфея, Августа, Феврония, две Весении, две Услады, три Океаны, четыре Забавы, восемь Любав, десять Венер", — добавила она.
Что касается мальчиков, то и их москвичи не обделили причудливыми именами. Так, в столице прибавилось по одному Эльбрусу, Фениксу, Космосу, Тристану, Миражу, Ангелу, Алтаю и Августу, а также три Севера. Кроме того, в столице родилось по четыре карапуза с именами Енисей и Алмаз.
А ещё в этом году выделились имена с русскими корнями. По словам Уханевой, среди мальчиков на свет появилось по одному Ярополку, Светославу, Любомиру, Емельяну, Доброславу и Пересвету. Пользуются популярностью и древнегреческие имена.
"Двух мальчиков назвали Ной, одного — Геракл, троих — Спартак, 36 девочек получили имя Афина, одна Гера, две Офелии", — добавила начальник столичного Управления ЗАГС.
По словам Уханевой, среди двойных и тройных мужских имён выделились Адриан-Александр, Адам-Антоний, Арвид-Уильям-Савитар, а среди женских — Александра-Кристина, Алиса-Елизавета, Валентина-Виктория, Лия-Эльза-Мария и Мирослава-Анастасия.
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