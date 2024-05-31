Кириенко назвал памятник бригаде ГРОМ "Каскад" мемориалом любви к Родине

В Москве открыли мемориал "Каскадёрам — павшим и живым", посвящённый бойцам бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В церемонии принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил военнослужащих за их мужество и назвал памятник мемориалом настоящей любви к Родине и самоотверженности. По словам Кириенко, данный отряд — символ добровольчества, так как помимо людей с боевым опытом в него приходили люди невоенных профессий.

Официальное открытие памятника бригаде ГРОМ "Каскад". Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

"Ребята приняли для себя решение, что в момент вызова для страны они должны встать на защиту Родины. Почти 7 тысяч уничтоженных целей, но за этим ещё больше. Тысячи спасённых жизней наших военнослужащих, для которых ГРОМ "Каскад" стал глазами, защитой и опорой. И десятки тысяч спасённых мирных жителей", — приводит слова Кириенко телеграм-канал "Единой России".