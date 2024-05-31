Познер заявил, что его с Ургантом выступление в Амстердаме вне политики

Владимир Познер заявил, что его выступление вместе с шоуменом Иваном Ургантом в амстердамском театре не касалось политики. Так журналист и телеведущий прокомментировал возмущение депутатов Палаты представителей Нидерландов по этому поводу.

"Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", — сказал он в беседе с РБК.

По словам журналиста, уже минувшие выступления прошли "при переполненных залах" и с огромным успехом, а впереди у Урганта и Познера — мероприятия в Берлине и Франкфурте. Он также признался, что ничего не знает об обращении депутатов, предположив, что его подали уже после их отъезда из страны.