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31 мая, 11:27

Познер заявил, что его с Ургантом выступление в Амстердаме вне политики

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Владимир Познер заявил, что его выступление вместе с шоуменом Иваном Ургантом в амстердамском театре не касалось политики. Так журналист и телеведущий прокомментировал возмущение депутатов Палаты представителей Нидерландов по этому поводу.

"Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики", — сказал он в беседе с РБК.

По словам журналиста, уже минувшие выступления прошли "при переполненных залах" и с огромным успехом, а впереди у Урганта и Познера — мероприятия в Берлине и Франкфурте. Он также признался, что ничего не знает об обращении депутатов, предположив, что его подали уже после их отъезда из страны.

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Напомним, депутаты Палаты представителей Нидерландов Клэр Мартенс и Рубен Брекельманс потребовали от министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот объяснений из-за выступления Ивана Урганта и Владимира Познера в Theater Amsterdam. Они назвали артистов "пророссийскими пропагандистами".

Матвей Константинов
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