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31 мая, 11:28

Путин на Совбезе обсудил борьбу с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одна из обсуждаемых тем — укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — сказал президент, открывая встречу.

Путин добавил, что запланировано несколько докладчиков, и передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

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Напомним, 13 мая президент провёл первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок. Новый секретарь СБ Сергей Шойгу тоже присутствовал на встрече. Основной темой стали отношения с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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