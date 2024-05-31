Путин на Совбезе обсудил борьбу с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одна из обсуждаемых тем — укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — сказал президент, открывая встречу.
Путин добавил, что запланировано несколько докладчиков, и передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Напомним, 13 мая президент провёл первое оперативное совещание с Советом безопасности РФ после кадровых перестановок. Новый секретарь СБ Сергей Шойгу тоже присутствовал на встрече. Основной темой стали отношения с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.