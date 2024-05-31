Психиатр рассказал, когда галлюцинации могут быть нормой

У психически здоровых людей при нарушениях сна или сильном стрессе могут возникать слуховые галлюцинации сразу после пробуждения или в момент засыпания. Об этом сообщила врач-психиатр Лолита Павленко.

"Слуховые галлюцинации могут возникать и при определённых жизненных ситуациях у психически здоровых людей. Например, когда они регулярно сильно переутомляются или не выспались. Также возникновение "голосов в голове" возможно в период острого стресса, например после смерти близкого человека", — сказала Павленко в беседе с РИАМО.

"Сонные" галлюцинации неустойчивы и легко рассеиваются, как только вы пытаетесь найти их источник. В целом "здоровые" галлюцинации отличает то, что человек прекрасно осознаёт их природу, то есть критически относится к ним, отмечает психиатр.

Слуховые галлюцинации могут означать также шизофрению, пограничное расстройство личности, депрессию, биполярное расстройство и другие заболевания.

"Заподозрить ментальное расстройство можно в тех случаях, когда "голоса в голове" доставляют человеку стойкий дискомфорт, нарушают привычный уклад жизни, управляют поведением. В таком случае стоит немедленно обратиться за консультацией к врачу-психиатру", — заключила Павленко.