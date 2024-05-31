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Регион
31 мая, 12:21

ЕС ввёл санкции против губернатора Кожемяко за развитие связей России и КНДР

Олег Кожемяко. Обложка © Kremlin.ru

Олег Кожемяко. Обложка © Kremlin.ru

Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко, следует из заявления в "Официальном журнале ЕС". Указывается, что глава региона приложил руку к развитию сотрудничества между Россией и КНДР.

"Он играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. В ходе визита господин Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путём обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия", — говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Также в санкционный список включили Восточную стивидорную компанию. Утверждается, что она якобы поставляла в Россию боеприпасы из Северной Кореи.

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Ранее Евросоюз ввёл санкции против украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Также в обновлённый список вошли продюсер Артём Марчевский и портал Voice of Europe.

Матвей Константинов
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