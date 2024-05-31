ЕС ввёл санкции против губернатора Кожемяко за развитие связей России и КНДР

Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко, следует из заявления в "Официальном журнале ЕС". Указывается, что глава региона приложил руку к развитию сотрудничества между Россией и КНДР.

"Он играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. В ходе визита господин Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путём обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия", — говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

Также в санкционный список включили Восточную стивидорную компанию. Утверждается, что она якобы поставляла в Россию боеприпасы из Северной Кореи.