Макрон отстоял российский титан перед Канадой и спас Airbus от разорения
Reuters: Макрон призвал Канаду ослабить антироссийские санкции ради Airbus
Канадские власти разрешили авиастроительной компании Airbus использовать российский титан для производства самолётов благодаря президенту Франции Эмманюэлю Макрону, пишет Reuters. Глава Елисейского дворца лично попросил премьера североамериканского государства Джастина Трюдо сделать для производителя высокопрочного металла санкционное исключение.
По данным агентства, телефонный разговор двух политиков на тему ослабления рестрикций состоялся в марте этого года. Макрону пришлось приложить значительные усилия, чтобы склонить главу канадского кабмина к уступкам, рассказал осведомлённый источник.
"Оттава изначально была непреклонна, но через несколько дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим компаниям льготы", — рассказали в Reuters.
Ранее сообщалось, что разрешение на использование российского титана компанией Airbus носит лишь временный характер. Вся эта ситуация говорит о неспособности Запада найти замену продукции из РФ, уверены в Кремле.
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