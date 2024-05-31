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31 мая, 12:30

В Петербурге к летнему сезону оборудовали более 45 зон отдыха

В Северной столице к летнему сезону оборудовали 46 зон отдыха. Все площадки, расположенные в городских лесах, обеспечены урнами, беседками и другими элементами благоустройства, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге к летнему сезону оборудовали 46 зон отдыха. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"В этих зонах подготовлены площадки для разведения костров, окружённые специальными противопожарными минерализованными полосами. Поэтому даже сейчас, в пожароопасный сезон, разжигать там огонь разрешается", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

При этом огонь нельзя разводить в заказниках — таких зон для отдыха всего три: две в "Шунгеровском" и одна в "Левашовском". Если же в Петербурге объявят особый противопожарный режим, то разводить огонь будет запрещено везде.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге открылась выставка, подобная "России" на ВДНХ в Москве. Там представлены десять тематических залов, которые создали при помощи музеев, предприятий города и архивной службы.

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Кадр из видео / Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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