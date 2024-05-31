В Петербурге к летнему сезону оборудовали более 45 зон отдыха
В Северной столице к летнему сезону оборудовали 46 зон отдыха. Все площадки, расположенные в городских лесах, обеспечены урнами, беседками и другими элементами благоустройства, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В Петербурге к летнему сезону оборудовали 46 зон отдыха. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"В этих зонах подготовлены площадки для разведения костров, окружённые специальными противопожарными минерализованными полосами. Поэтому даже сейчас, в пожароопасный сезон, разжигать там огонь разрешается", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
При этом огонь нельзя разводить в заказниках — таких зон для отдыха всего три: две в "Шунгеровском" и одна в "Левашовском". Если же в Петербурге объявят особый противопожарный режим, то разводить огонь будет запрещено везде.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге открылась выставка, подобная "России" на ВДНХ в Москве. Там представлены десять тематических залов, которые создали при помощи музеев, предприятий города и архивной службы.
Кадр из видео / Телеканал "Санкт-Петербург"