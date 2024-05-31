Онколог перечислил сладости, вредные для здоровья
Онколог Родимов: Пища с длительным сроком годности опаснее скоропортящейся еды
Онколог раскрыл сладости, вредные для организма. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
В мире очень много сладкоежек, которые не осознают всю опасность продуктов с высоким содержанием сахара. Как понять, какой сладкий продукт безопасен для здоровья, рассказал онколог-проктолог Сергей Родимов.
"Любые продукты питания, которые созданы на производстве, содержат консерванты, часть из которых может являться канцерогенными для организма", — рассказывает врач в беседе с РИА "ФедералПресс".
Пища с длинным сроком годности имеет большое количество очищенных простых углеводов и является наиболее вредной. А натуральные сладости, такие как фрукты, овощи, мармелад и различные домашние заготовки, напротив, для здоровья более безопасны. Чем короче срок годности, тем безопаснее пища, завершил Родимов.
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