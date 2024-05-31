Группа подростков средь бела дня избила ровесника из-за внешнего вида в центре Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека из-за его внешнего вида. Инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры по Республике Марий Эл и регионального управления СК России. По факту случившегося оба ведомства проводят проверки.

"Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решён вопрос об ответственности участников конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

А в телеграм-канале СК России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по факту нападения на несовершеннолетнего в Йошкар-Оле.

Ранее местные паблики опубликовали видео, как несколько молодых парней напали на подростка неформальной внешности с длинными волосами. Хулиганы пинками повалили его на землю и убежали.