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Регион
31 мая, 13:13

Группа подростков средь бела дня избила ровесника из-за внешнего вида в центре Йошкар-Олы

СК и прокуратура проводят проверку из-за избиения подростка в центре Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека из-за его внешнего вида. Инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры по Республике Марий Эл и регионального управления СК России. По факту случившегося оба ведомства проводят проверки.

"Прокуратура Марий Эл держит на контроле установление причин и обстоятельств конфликта между молодыми людьми на бульваре Чавайна города Йошкар-Ола. При наличии оснований будет решён вопрос об ответственности участников конфликта", — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

А в телеграм-канале СК России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по факту нападения на несовершеннолетнего в Йошкар-Оле.

Ранее местные паблики опубликовали видео, как несколько молодых парней напали на подростка неформальной внешности с длинными волосами. Хулиганы пинками повалили его на землю и убежали.

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А ранее в Красноярском крае женщина жестоко избила 12-летнюю подругу дочери за то, что она якобы украла её электронную сигарету. Нападавшая сделала такой вывод, будучи пьяной. У девочки диагностировали ушиб головного мозга и огромную гематому на лбу, из которой врачам даже пришлось откачивать жидкость.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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