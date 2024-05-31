Российские войска за неделю сбили четыре украинских истребителя и несколько сотен дронов
МО: ВКС РФ и ПВО за неделю сбили 4 истребителя ВСУ и 14 авиабомб Hammer
Истребитель МиГ-29. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak
Воздушно-космические силы (ВКС) России и системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и два самолёта Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 31 мая.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолёта МиГ-29 и два Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили что российские военные также сбили шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, чешскую ракету Vampire, одну "Ольху" и 312 беспилотников.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов, а также танки Abrams и Leopard. Кроме того, российские военные в этом месяце перехватили более тысячи дронов, свыше 250 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.