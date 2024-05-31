Российские войска за неделю сбили четыре украинских истребителя и несколько сотен дронов

Воздушно-космические силы (ВКС) России и системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили два украинских истребителя МиГ-29 и два самолёта Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 31 мая.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолёта МиГ-29 и два Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили что российские военные также сбили шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, чешскую ракету Vampire, одну "Ольху" и 312 беспилотников.