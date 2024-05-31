Невролог раскрыла, спасёт ли пирсинг уха от мигрени

Для лечения мигрени достаточно проверенных препаратов, которые прошли клинические исследования, а вот пирсинг уха не спасёт от этого недуга. Об этом рассказала невролог Елена Кислова.

"Пирсинг уха дейс или дейт — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Учёные исследовали этот феномен и пришли к мнению, что пирсинг не стоит использовать для лечения мигрени или головной боли напряжения. Вместо этого существуют иные способы для борьбы с недугом, которые показали свою эффективность. Например, поможет ежемесячное подкожное введение моноклональных антител, специально разработанных против виновников мигрени.

Для профилактики мигрени можно прибегать и к помощи некоторых антиконвульсантов, препаратов для коррекции артериального давления или сердечного ритма. А вот тратить время на недоказанные и неэффективные методы не стоит, заключила врач.