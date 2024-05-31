Объявлены победители второй части III Национальной премии интернет-контента

В Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента. Церемония прошла 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". Если в марте были награждены первые 14 победителей, то вчера — лучшие проекты в 21 номинации. Среди победителей — сразу два проекта наших коллег из Mash. Так, Mash Room признали лучшим телеграм-каналом, а проект "Не выходя из комнаты" взял приз в номинации "Подкаст". Самым достойным "Музыкальным треком" выбрали "Скажите детям" Максима Фадеева и Маши Гулевич.

Команда Mash на III Национальной премии интернет-контента в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Премию учредил Институт развития интернета (ИРИ). Выступая перед собравшимися, его гендиректор Алексей Гореславский отметил, что премия перекликается с объявленным в 2024-м Годом семьи.

"Семья — это люди. И премия ИРИ — прежде всего про людей. Про тех, кто создаёт талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре: новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них", — пояснил он.

Так, из 21 номинации 15 были основными, две — тематическими, четыре — специальными. Например, приз в "Дебюте" взяли короткометражный фильм "Премия" и его авторы "Ами продакшн". А лучшим в номинации "Социальная интернет-акция" назвали проект "Пацаны меняются".

Что касается специальных номинаций, то в "Особом взгляде" победил документальный фильм "Мама, короче говоря, пора жить как раньше", а в "Быть человеком" — отец Киприан. В миру он известен как Герой Советского Союза и автор песен об Афганской войне Валерий Бурков. Статуэтку ему вручил Алексей Гореславский и первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, выступивший по видеосвязи. Он отметил, что для него — это большая честь.

Отец Киприан на III Национальной премии интернет-контента в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

"Тот, кто получает эту премию, всей своей жизнью доказал этот выбор. Потому что "Быть человеком" — это всегда про выбор и это всегда про поступок. Валерий Анатольевич Бурков свой выбор и свой поступок совершал всю свою жизнь. Сегодня его проповеди или размышления о борьбе добра и зла, в которой каждый человек делает свой выбор, слушают миллионы людей, сотни ребят на передовой, где регулярно бывает отец Киприан и помогает и своим опытом, и своим выбором, доказывая всей своей жизнью, что благодаря таким людям добро всегда побеждает", — добавил Кириенко.