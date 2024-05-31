Потери Вооружённых сил Украины составляют около миллиона человек убитыми и ранеными, по оценке депутата Госдумы Алексея Журавлёва. Парламентарий уверен, что эти цифры будут расти из-за позиции Киева.

"В целом можно оценить потери ВСУ примерно в миллион человек — убитыми и ранеными, но они непременно будут расти, потому что киевский режим так и не придумал ничего другого, кроме как бросать солдат и офицеров в мясные штурмы, на неминуемую гибель", — отметил в беседе с Life.ru первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне.

По его словам, жертв в ВСУ столько, что на Украине их уже негде хоронить: так, в 30 километрах от Киева строится совершенно новое военное кладбище на территории более 250 гектаров, и предполагается, что на нём будет не меньше 150 тысяч мест. Однако киевская власть не обращает на это внимания и делает всё, чтобы жертв среди военных было больше.

"Зеленский и его клика делают всё возможное, чтобы уничтожить как можно больше жителей его же собственной страны, — таково, очевидно, веление западных хозяев", — заключил Журавлёв.