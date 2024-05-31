"Головешек полон двор": Лукашенко взялся за топор и попал на видео
Лукашенко устроил тест-драйв белорусским топорам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично протестировал новый отечественный топор и вынес вердикт — годится. Кадр с "краш-тестом" опубликовал телеграм-канал "Пул первого", связанный с лидером республики. На кадрах Лукашенко с лихим замахом расправляется с несколькими поленьями, а когда камера берёт подальше, становится ясно: в этой битве "полегла" не одна осина.
Лукашенко устроил тест-драйв белорусским топорам. Видео © Telegram / "Пул первого"
"Хороший топор, но есть над чем работать", — озвучил свои впечатления политик.
Кстати, первые образцы современных отечественных топоров белорусскому лидеру на днях лично представил курирующий промышленность вице-премьер Пётр Пархомчик. Он рассказал, что орудия труда для лесорубов уже протестировал белорусский премьер-министр Роман Головченко, но Лукашенко решил провести испытания лично.
Впрочем, хозяйственность президента Белоруссии — давно не секрет. Ранее Life.ru писал, что во время визита Владимира Путина в Минск Лукашенко угостил российского коллегу драниками и фирменным салатом под названием "Молодость". Кстати, об этом блюде стало известно ещё в 2022 году, когда глава Белоруссии пригласил в дом своей матери космонавта, уроженца Минской области Олега Новицкого.