"Головешек полон двор": Лукашенко взялся за топор и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично протестировал новый отечественный топор и вынес вердикт — годится. Кадр с "краш-тестом" опубликовал телеграм-канал "Пул первого", связанный с лидером республики. На кадрах Лукашенко с лихим замахом расправляется с несколькими поленьями, а когда камера берёт подальше, становится ясно: в этой битве "полегла" не одна осина.

Лукашенко устроил тест-драйв белорусским топорам. Видео © Telegram / "Пул первого"

"Хороший топор, но есть над чем работать", — озвучил свои впечатления политик.

Кстати, первые образцы современных отечественных топоров белорусскому лидеру на днях лично представил курирующий промышленность вице-премьер Пётр Пархомчик. Он рассказал, что орудия труда для лесорубов уже протестировал белорусский премьер-министр Роман Головченко, но Лукашенко решил провести испытания лично.