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31 мая, 14:00

"Головешек полон двор": Лукашенко взялся за топор и попал на видео

Лукашенко устроил тест-драйв белорусским топорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично протестировал новый отечественный топор и вынес вердикт — годится. Кадр с "краш-тестом" опубликовал телеграм-канал "Пул первого", связанный с лидером республики. На кадрах Лукашенко с лихим замахом расправляется с несколькими поленьями, а когда камера берёт подальше, становится ясно: в этой битве "полегла" не одна осина.

Лукашенко устроил тест-драйв белорусским топорам. Видео © Telegram / "Пул первого"

"Хороший топор, но есть над чем работать", — озвучил свои впечатления политик.

Кстати, первые образцы современных отечественных топоров белорусскому лидеру на днях лично представил курирующий промышленность вице-премьер Пётр Пархомчик. Он рассказал, что орудия труда для лесорубов уже протестировал белорусский премьер-министр Роман Головченко, но Лукашенко решил провести испытания лично.

Раскрыт секрет "молодильного" салата Лукашенко, которым он угощал Путина
Раскрыт секрет "молодильного" салата Лукашенко, которым он угощал Путина

Впрочем, хозяйственность президента Белоруссии — давно не секрет. Ранее Life.ru писал, что во время визита Владимира Путина в Минск Лукашенко угостил российского коллегу драниками и фирменным салатом под названием "Молодость". Кстати, об этом блюде стало известно ещё в 2022 году, когда глава Белоруссии пригласил в дом своей матери космонавта, уроженца Минской области Олега Новицкого.

Обложка ©

Telegram / "Пул первого"

Алексей Берковиц
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