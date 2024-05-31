Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Психолог объяснил, почему интроверты не любят жару больше экстравертов

Психолог Вафин: В жару интровертам сложнее, чем экстравертам

31 мая, 15:07
В жару интровертам сложнее, чем экстравертам. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В жару интровертам сложнее, чем экстравертам. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Нетипичный для мая зной, который пришёл в Москву и Подмосковье, может отразиться не только на физическом здоровье, но и на психологическом состоянии. Как рассказал психолог Артур Вафин, при резком переходе от холода к жаре действительно могут тормозиться когнитивные процессы.

"Кто-то спокойно переносит жару, а кто-то делает перерыв на сиесту, как в Испании. Это вопрос привычки и натренированности организма. Но при резком переходе с минусовой температуры к 30-градусной жаре действительно могут тормозить когнитивные процессы", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.

Есть ещё один неочевидный минус жары: интровертам в такое время будет очень некомфортно находиться на улице, но не только из-за высоких температур.

"В тёплое время года на улице много людей. А это значит, что интровертам будет более дискомфортно в жару, чем в прохладное время года", — добавил психолог.
5 лайфхаков, как не потеть в жару, о которых вам ещё никто не рассказывал
5 лайфхаков, как не потеть в жару, о которых вам ещё никто не рассказывал

В жару значительно возрастает нагрузка на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности. Поэтому очень важно соблюдать ряд простых, но жизненно необходимых правил поведения летом. Их читайте в материале Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!