Психолог объяснил, почему интроверты не любят жару больше экстравертов Психолог Вафин: В жару интровертам сложнее, чем экстравертам 31 мая, 15:07 В жару интровертам сложнее, чем экстравертам. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Нетипичный для мая зной, который пришёл в Москву и Подмосковье, может отразиться не только на физическом здоровье, но и на психологическом состоянии. Как рассказал психолог Артур Вафин, при резком переходе от холода к жаре действительно могут тормозиться когнитивные процессы.

"Кто-то спокойно переносит жару, а кто-то делает перерыв на сиесту, как в Испании. Это вопрос привычки и натренированности организма. Но при резком переходе с минусовой температуры к 30-градусной жаре действительно могут тормозить когнитивные процессы", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.

Есть ещё один неочевидный минус жары: интровертам в такое время будет очень некомфортно находиться на улице, но не только из-за высоких температур.

"В тёплое время года на улице много людей. А это значит, что интровертам будет более дискомфортно в жару, чем в прохладное время года", — добавил психолог.

В жару значительно возрастает нагрузка на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности. Поэтому очень важно соблюдать ряд простых, но жизненно необходимых правил поведения летом. Их читайте в материале Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова