"Кричал напуганный три часа": В Димитровграде котёнок погиб, застряв в окне на четвёртом этаже

В Димитровграде Ульяновской области жители одного из домов своими силами вызволили котёнка, застрявшего в окне четвёртого этажа. Бедолагу заметила женщина, которая работает маляром в соседней квартире, рассказала её племянница Анастасия.

В Димитровграде котёнок погиб, застряв в окне на четвёртом этаже. Видео © Telegram / Типичный Димитровград

Сначала неравнодушная женщина пыталась помочь пушистику самостоятельно, но не смогла подобраться к нему. Вместе с Анастасией они в итоге стали звонить в МЧС, но там отказали в помощи, сказав, что подобными вещами не занимаются. Не стали приезжать и другие службы, причём даже за деньги. Тогда женщины разместили пост в местном паблике и смогли найти владельца животного.

"Хозяин пришёл и увёз котёнка в ветклинику. Котёнок был почти в критическом состоянии, потому что жара такая, он без воды, напуганный кричал и никто ему помочь не мог. Он провёл в таком положении часа три", — рассказала Анастасия в беседе с "Газетой.ru".

Согласно данным местных телеграм-каналов, котёнок не смог пережить полученные травмы и умер в ветклинике.