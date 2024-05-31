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31 мая, 16:27

"Кричал напуганный три часа": В Димитровграде котёнок погиб, застряв в окне на четвёртом этаже

В Димитровграде котёнок погиб, на три часа застряв в окне на четвёртом этаже

В Димитровграде Ульяновской области жители одного из домов своими силами вызволили котёнка, застрявшего в окне четвёртого этажа. Бедолагу заметила женщина, которая работает маляром в соседней квартире, рассказала её племянница Анастасия.

В Димитровграде котёнок погиб, застряв в окне на четвёртом этаже. Видео © Telegram / Типичный Димитровград

Сначала неравнодушная женщина пыталась помочь пушистику самостоятельно, но не смогла подобраться к нему. Вместе с Анастасией они в итоге стали звонить в МЧС, но там отказали в помощи, сказав, что подобными вещами не занимаются. Не стали приезжать и другие службы, причём даже за деньги. Тогда женщины разместили пост в местном паблике и смогли найти владельца животного.

"Хозяин пришёл и увёз котёнка в ветклинику. Котёнок был почти в критическом состоянии, потому что жара такая, он без воды, напуганный кричал и никто ему помочь не мог. Он провёл в таком положении часа три", — рассказала Анастасия в беседе с "Газетой.ru".

Согласно данным местных телеграм-каналов, котёнок не смог пережить полученные травмы и умер в ветклинике.

Ранее сообщалось, что в Перми после проведения операции в ветклинике умер мопс по кличке Арчибальд. Хозяйка питомца обвинила медиков в произошедшем и теперь собирается судиться с ними.

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Кадр из видео Telegram / Типичный Димитровград

Наталья Исакова
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