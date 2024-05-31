"Добро на стороне России": Экс-боец президентской бригады ВСУ сравнил ВС РФ с украинской армией

Бывший боец президентской бригады ВСУ Павел Яковлев, который перешёл на сторону России, рассказал, как украинское командование обманывает личный состав. Мужчина подчеркнул, что ни капли не жалеет о том, что теперь он воюет на стороне добра и правды.

"Добро, конечно, на этой стороне, да и правда. Там всегда обманывают. Кидают на позицию, уверяя, что она под нашим контролем, хотя это не так. Меня просто пихнули в пехоту, сказали: мы всё сделаем, пойдёшь в артиллерию", — отметил военнослужащий в беседе с kp.ru.

Что касается Российской армии, то, по словам Павла, здесь командиры "говорят правду в глаза": какая складывается обстановка, боевые задачи и прочее. Если украинская сторона не заморачивается вывозом раненых и погибших с поля боя, то в ВС России своих не бросают. Здесь сразу после атаки противника идёт группа эвакуации, как раз Яковлев вместе с сослуживцами прочищает им путь.

Уроженец Волынской области входил в состав украинской президентской бригады и попал в плен ВС России под Красногоровкой (ДНР). Сейчас он служит в отдельном отряде имени Максима Кривоноса российского Добровольческого корпуса — туда входят исключительно бывшие украинские военнопленные.