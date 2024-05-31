"Добро на стороне России": Экс-боец президентской бригады ВСУ сравнил ВС РФ с украинской армией
Экс-боец президентской бригады ВСУ Яковлев рассказал про обман командиров
Бывший боец президентской бригады ВСУ Павел Яковлев, который перешёл на сторону России, рассказал, как украинское командование обманывает личный состав. Мужчина подчеркнул, что ни капли не жалеет о том, что теперь он воюет на стороне добра и правды.
"Добро, конечно, на этой стороне, да и правда. Там всегда обманывают. Кидают на позицию, уверяя, что она под нашим контролем, хотя это не так. Меня просто пихнули в пехоту, сказали: мы всё сделаем, пойдёшь в артиллерию", — отметил военнослужащий в беседе с kp.ru.
Что касается Российской армии, то, по словам Павла, здесь командиры "говорят правду в глаза": какая складывается обстановка, боевые задачи и прочее. Если украинская сторона не заморачивается вывозом раненых и погибших с поля боя, то в ВС России своих не бросают. Здесь сразу после атаки противника идёт группа эвакуации, как раз Яковлев вместе с сослуживцами прочищает им путь.
Уроженец Волынской области входил в состав украинской президентской бригады и попал в плен ВС России под Красногоровкой (ДНР). Сейчас он служит в отдельном отряде имени Максима Кривоноса российского Добровольческого корпуса — туда входят исключительно бывшие украинские военнопленные.
А ранее сообщалось, что в украинской армии наметилась загадочная тенденция. Местные СМИ обратили внимание на то, что военнослужащие, награждённые орденом главкома ВСУ "Золотой крест", один за другим стали гибнуть. Кто-то из этих националистов, в частности, был убит на передовой.
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