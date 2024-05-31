В украинской армии наметилась загадочная тенденция. Местные СМИ обратили внимание на то, что военнослужащие, награждённые орденом главкома ВСУ "Золотой крест", один за другим стали гибнуть. Особенно это стало заметно после отставки Валерия Залужного, назначенного послом Киева в Великобритании.

Как сообщает "Царьград", "Золотой крест" Залужный учредил в разгар российской спецоперации (СВО). Эти награды находятся в одном ряду с другими боевыми украинскими медалями и орденами. Сержантов ВСУ награждают "Золотым крестом", офицеров — "Серебряным крестом", а командующих — "Стальным крестом". В Киеве не делали никакого секрета, что данные награды по форме и символике представляют из себя модернизированные знаки отличия Украинской повстанческой армии (УПА)*.

"Крест храбрых" полностью содран с "Креста заслуги" УПА*. Награды УПА* не вручались во время войны. Они были сделаны в эмиграции, в Мюнхене, и награждали ими с 1950 по 1952 год", — отметил экс-советник "домайданного" министра обороны Украины, а ныне участник СВО Алексей Селиванов.

На данный момент опубликованы некрологи о таких известных на Украине обладателях "Золотых крестов", как Луцевич, Иконников, Яковенко, Небрат, Шинкаренко. Все они были идейными русофобами и националистами, отметились даже не военными подвигами, а громкими заявлениями о своём противостоянии русским. Кто-то из них, в частности, был убит на передовой.

А ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв оценил потери ВСУ примерно в миллион человек. Парламентарий уверен, что эти цифры будут расти из-за позиции Киева.