Путин снял Андрея Логинова с должности статс-секретаря – замглавы Минюста РФ
Президент РФ Владимир Путин снял Андрея Логинова с должности статс-секретаря – замглавы Министерства юстиции РФ. Соответствующий указ появился в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря – заместителя министра юстиции Российской Федерации", — сказано в документе.
Логинов проработал на этом посту почти четыре года — с июля 2020-го. Ранее в разные годы он был замруководителя Аппарата Правительства России, а также полномочным представителем кабмина в Госдуме.
Также сегодня Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова. Причины неизвестны.