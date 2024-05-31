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Регион
31 мая, 18:39

Путин снял Андрея Логинова с должности статс-секретаря – замглавы Минюста РФ

Президент РФ Владимир Путин снял Андрея Логинова с должности статс-секретаря – замглавы Министерства юстиции РФ. Соответствующий указ появился в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря – заместителя министра юстиции Российской Федерации", — сказано в документе.

Логинов проработал на этом посту почти четыре года — с июля 2020-го. Ранее в разные годы он был замруководителя Аппарата Правительства России, а также полномочным представителем кабмина в Госдуме.

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Также сегодня Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова. Причины неизвестны.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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