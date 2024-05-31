Методика обучения военных на Западе рассчитана на получение ими удовольствия от убийства. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман.

"На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект — мы сделали убийство врага условным рефлексом", — рассказал он украинскому телеканалу "Первый западный".

Подготовка солдата предполагает, что он "сделает своё дело" и испытает радость от убийства врага, объяснил американский инструктор.