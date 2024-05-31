Американский инструктор на Украине рассказал об ужасающей технике подготовки военных
Инструктор США Гроссман: Убийство врага должно быть условным рефлексом
Методика обучения военных на Западе рассчитана на получение ими удовольствия от убийства. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман.
"На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект — мы сделали убийство врага условным рефлексом", — рассказал он украинскому телеканалу "Первый западный".
Подготовка солдата предполагает, что он "сделает своё дело" и испытает радость от убийства врага, объяснил американский инструктор.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западным оружием, оказавшимся в распоряжении ВСУ, управляют по большей части иностранные наёмники под видом инструкторов. По его словам, российские военнослужащие слышат французскую, английскую и польскую речь.
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