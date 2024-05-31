Дептранс назвал причиной сбоя в московском метро техническую неисправность

Причиной приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы стала техническая неисправность. По информации столичного Дептранса, в результате случившегося пострадавших нет.

"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки", — сообщает пресс-служба департамента.