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31 мая, 19:47

Дептранс назвал причиной сбоя в московском метро техническую неисправность

Причиной сбоя в московском метро стала техническая неисправность, пострадавших нет

Причиной приостановленного движения на участке красной линии метро Москвы стала техническая неисправность. По информации столичного Дептранса, в результате случившегося пострадавших нет.

"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки", — сообщает пресс-служба департамента.

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Ранее Life.ru сообщал о мощном ливне в Москве, который привёл к серьёзному потопу. Так, на севере столицы машины ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром.

Обложка ©

Unsplash / Aleksandr Popov

Оксана Попова
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