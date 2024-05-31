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31 мая, 20:50

Движение на Сокольнической линии столичного метро восстановлено

Дептранс Москвы: Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме

Все станции Сокольнической линии столичного метро работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено. <…> Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", — рассказали в департаменте и принесли извинения пассажирам за неудобства.

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Напомним, вечером 31 мая в Москве на Сокольнической линии метро было приостановлено движение поездов из-за технической неисправности. По информации столичного Дептранса, в результате случившегося никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beton.7

Оксана Попова
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