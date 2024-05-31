Движение на Сокольнической линии столичного метро восстановлено
Дептранс Москвы: Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме
Все станции Сокольнической линии столичного метро работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"Движение на Сокольнической линии восстановлено. <…> Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", — рассказали в департаменте и принесли извинения пассажирам за неудобства.
Напомним, вечером 31 мая в Москве на Сокольнической линии метро было приостановлено движение поездов из-за технической неисправности. По информации столичного Дептранса, в результате случившегося никто не пострадал.
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