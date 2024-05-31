Движение на Сокольнической линии столичного метро восстановлено

Все станции Сокольнической линии столичного метро работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено. <…> Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", — рассказали в департаменте и принесли извинения пассажирам за неудобства.