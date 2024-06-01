Врач перечислила продукты с наибольшим содержанием фосфора
Гастроэнтеролог Сухорукова: Больше всего фосфора содержится в рыбе, мясе и молоке
Самыми богатыми по содержанию фосфора являются рыба, мясо и птица, молочные продукты, орехи, бобовые, некоторые овощи и зерновые. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Из продуктов животного происхождения фосфор усваивается быстрее, чем из растений", — отметила специалист.
По её словам, этот макроэлемент прежде всего необходим организму для строительства костей и зубов. Также соединения с фосфором нужны для выработки энергии, создания клеточных мембран, ДНК и РНК.
А ранее россиянам назвали лучший суп для жаркого дня, и это не окрошка. По словам эксперта, в состав основного элемента этого блюда входят фтор, фосфор, магний, марганец, цинк, медь, калий, железо, йод, а также витамины группы В, поэтому оно полезно при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ.
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