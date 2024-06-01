Врач перечислила продукты с наибольшим содержанием фосфора

Самыми богатыми по содержанию фосфора являются рыба, мясо и птица, молочные продукты, орехи, бобовые, некоторые овощи и зерновые. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Из продуктов животного происхождения фосфор усваивается быстрее, чем из растений", — отметила специалист.

По её словам, этот макроэлемент прежде всего необходим организму для строительства костей и зубов. Также соединения с фосфором нужны для выработки энергии, создания клеточных мембран, ДНК и РНК.