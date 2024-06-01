Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 22:47

Врач перечислила продукты с наибольшим содержанием фосфора

Гастроэнтеролог Сухорукова: Больше всего фосфора содержится в рыбе, мясе и молоке

Самыми богатыми по содержанию фосфора являются рыба, мясо и птица, молочные продукты, орехи, бобовые, некоторые овощи и зерновые. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Из продуктов животного происхождения фосфор усваивается быстрее, чем из растений", — отметила специалист.

По её словам, этот макроэлемент прежде всего необходим организму для строительства костей и зубов. Также соединения с фосфором нужны для выработки энергии, создания клеточных мембран, ДНК и РНК.

Врач назвала суточную дозу железа для мужчин и женщин, чтобы не страдать анемией
Врач назвала суточную дозу железа для мужчин и женщин, чтобы не страдать анемией

А ранее россиянам назвали лучший суп для жаркого дня, и это не окрошка. По словам эксперта, в состав основного элемента этого блюда входят фтор, фосфор, магний, марганец, цинк, медь, калий, железо, йод, а также витамины группы В, поэтому оно полезно при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Markelova

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров