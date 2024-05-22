Врач назвала суточную дозу железа для мужчин и женщин, чтобы не страдать анемией Врач Агаева: Суточное потребление железа для мужчин должно составлять 10–12 мг 22 мая, 10:40 Суточное потребление железа для мужчин должно составлять 10–12 мг. Обложка © Freepik.com / drobotdean

Железо — один из важнейших микроэлементов в организме. Оно входит в состав гемоглобина, который участвует в переносе кислорода от лёгких к клеткам. При недостаточности железа в организме нарушается образование гемоглобина и эритроцитов, вследствие чего развивается анемия. Как понять, что у вас нехватка этого жизненно важного элемента, Life.ru объяснила эндокринолог Тамила Агаева.

По её словам, причин, которые приводят к дефициту железа, может быть несколько: Недостаточное употребление продуктов, богатых железом. В норме суточное потребление железа для мужчин должно составлять 10–12 мг в день, для женщины — 20–30 мг в связи с потерей крови во время менструаций. Основными источниками железа являются красное мясо, рыба, бобовые, морепродукты, некоторые зелёные овощи (например, шпинат).

Наличие патологических состояний желудочно-кишечного тракта, которые мешают полноценному усвоению железа.

Кровопотери, например при обильных менструациях, проблемах с желудочно-кишечным трактом (язвы, опухоли, язвенный колит).

Повышенная потребность в железе при беременности, при активном росте.

Симптомы железодефицитной анемии обычно проявляются при значительно сниженной концентрации гемоглобина, поэтому обычно на начальных стадиях анемия часто не распознаётся, указала врач. Но есть ряд симптомов, на которые нужно обратить внимание.

Один из первых и наиболее частых симптомов — повышенные слабость и утомляемость, которые могут возникнуть уже сразу после пробуждения, сонливость, что связано с нарушением насыщения тканей головного мозга кислородом. Даже самые простые нагрузки требуют больших усилий. Визуально кожа становится бледной, может появляться синюшность под глазами. Могут появиться трещины в уголках рта и болезненные язвы на языке. Волосы становятся ломкими, активно выпадают, ногтевая пластина истончается. Тамила Агаева Эндокринолог сети клиник "Семейная"

Ещё один признак — это синдром беспокойных ног (навязчивая потребность совершать движения ногами в состоянии покоя, особенно перед сном).

А ранее Life.ru спросил у врача про новый блогерский тренд с капельницами с железом. Последствиями неконтролируемых внутривенных капельниц с препаратами железа могут стать интоксикация, анафилактический шок, поражение органов, гипофосфатемия, снижение уровня фосфора. У человека начнутся проблемы с эндокринной системой, минеральным обменом, а кости станут хрупкими, продолжила медик.

Авторы Андрей Горяничев