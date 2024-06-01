Боррель заявил, что у Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в РФ
Жозеп Боррель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
У Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, признал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Однако, отметил он, нет "чёткой разницы" между летальными товарами и теми, что имеют двойное назначение.
"Нет чёткой границы между оружием и [тем, что не является] оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение", — сказал дипломат.
Причём, добавил Боррель, "проблема не только в Китае". Он высказал утверждение, что в российской военной технике используются детали, произведённые на Западе.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что у Лондона и Вашингтона якобы есть доказательства поставок оружия из Китая в Россию. Никаких доводов он не привёл.