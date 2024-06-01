Российская армия нанесла удар по "мозгу" управления беспилотниками ВСУ
ВС РФ ударили по месту размещения группы, разрабатывавшей задания для БПЛА ВСУ
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по месту дислокации группы технических специалистов, которые разрабатывали полётные задания для украинских ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.
Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военным объектам во Львовской области. Один из них пришёлся по аэродрому и Стрыйской авиабазе, которую готовили к приёму обещанных Киеву истребителей F-16. Также очень мощный взрыв прогремел на складах бывшего инженерного батальона.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ