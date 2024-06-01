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Регион
1 июня, 10:29

Российская армия нанесла удар по "мозгу" управления беспилотниками ВСУ

ВС РФ ударили по месту размещения группы, разрабатывавшей задания для БПЛА ВСУ

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по месту дислокации группы технических специалистов, которые разрабатывали полётные задания для украинских ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.

Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по военным объектам во Львовской области. Один из них пришёлся по аэродрому и Стрыйской авиабазе, которую готовили к приёму обещанных Киеву истребителей F-16. Также очень мощный взрыв прогремел на складах бывшего инженерного батальона.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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