Российская армия нанесла удар по "мозгу" управления беспилотниками ВСУ

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по месту дислокации группы технических специалистов, которые разрабатывали полётные задания для украинских ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.

Также российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.