Российская ПВО за сутки сбила 62 беспилотника и 14 снарядов HIMARS ВСУ
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 62 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также зенитчики уничтожили множество снарядов для РСЗО и несколько управляемых авиабомб.
"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито <...> 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении блиндажа ВСУ на Донецком направлении. Работу выполнили операторы беспилотников группировки войск ВС РФ "Юг".
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