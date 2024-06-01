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Регион
1 июня, 10:42

Российская ПВО за сутки сбила 62 беспилотника и 14 снарядов HIMARS ВСУ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 62 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также зенитчики уничтожили множество снарядов для РСЗО и несколько управляемых авиабомб.

"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито <...> 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении блиндажа ВСУ на Донецком направлении. Работу выполнили операторы беспилотников группировки войск ВС РФ "Юг".

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Матвей Константинов
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