Сын Трампа описал Зеленского двумя словами
Сын Трампа назвал Зеленского "верховным жрецом" Украины
Владимир Зеленский является "верховным жрецом Украины", которому "поклоняются" американские демократы. Такое заявление сделал сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший.
Сын Трампа назвал Зеленского "верховным жрецом Украины". Видео © Telegram / Такер Карлсон на русском и другие
В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп-младший отметил, что демократам надо в кого-то верить, а их боги "постоянно эволюционируют". К примеру, для них Грета Тумберг — авторитет в вопросе климатической повестки, а главный инфекционист США Энтони Фаучи — "повелитель науки и коронавируса", добавил сын бывшего американского лидера.
"А на сегодняшний день Владимир Зеленский — это верховный жрец Украины", — сказал Трамп-младший.
Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании The Trump Organization.
Ранее Трамп-младший заявил, что для завершения конфликта на Украине нужно урезать финансирование. Он также назвал ложью разговоры об успехах ВСУ на фронте. По его мнению, скорее всего, и не предполагалось, что Киев победит, а финансирование Незалежной приводит лишь к смерти сотен тысяч людей.
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