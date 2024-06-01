Сын Трампа описал Зеленского двумя словами

Владимир Зеленский является "верховным жрецом Украины", которому "поклоняются" американские демократы. Такое заявление сделал сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший.

Сын Трампа назвал Зеленского "верховным жрецом Украины". Видео © Telegram / Такер Карлсон на русском и другие

В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп-младший отметил, что демократам надо в кого-то верить, а их боги "постоянно эволюционируют". К примеру, для них Грета Тумберг — авторитет в вопросе климатической повестки, а главный инфекционист США Энтони Фаучи — "повелитель науки и коронавируса", добавил сын бывшего американского лидера.

"А на сегодняшний день Владимир Зеленский — это верховный жрец Украины", — сказал Трамп-младший.

Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании The Trump Organization.