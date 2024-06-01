Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 660 военных в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ. Об этом в субботу, 1 июня, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики", — указали там.

По данным ведомства, ВСУ на этом участке фронта лишились ещё и 16 единиц техники: двух боевых машин пехоты (БМП), восьми автомобилей, двух 152-мм гаубиц Д-20, 152-мм буксируемой гаубицы "Мста-Б", 105-мм американского орудия М119, 105-мм британской гаубицы L-119 и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Нота".

В зоне ответственности Западной группировки Вооружённые сил России ВСУ потеряли до 450 солдат. Кроме того, на этом участке фронта украинская армия лишилась танка, двух БМП, девяти автомобилей, двух 152-миллиметровых гаубиц Д-20 и 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика".

Также отмечается, что подразделения группировки ВС РФ "Центр" улучшили положение, отбив шесть контратак противника. В результате ВСУ потеряли до 330 военных, а также две БМП, в частности американскую Bradley, и восемь автомобилей.