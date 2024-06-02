В Москве стартовал чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

В Москве 1 июня стартовал чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" в рамках фестиваля "Лето в Москве". Принять участие в нём могут любые желающие, пройдя предварительную регистрацию. Игры проводятся каждый день с 12:00 до 20:00 на Чистопрудном бульваре, пишет kp.ru.

Сражения начинаются по мере подхода спортсменов. За день один участник может провести поединки с тремя людьми и за каждую победу получить по одному очку. Но если же проиграл битву, то в течение дня больше участвовать нельзя. В воскресенье проходит финал между теми, кто набрал больше всего баллов. Победитель выходит в решающую стадию, которая пройдёт в День города в сентябре.